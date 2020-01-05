Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 05-01-2020 13:25

Hazarbaba Kayak Merkezi sezonu açıyor

Türkiye'nin kış turizminde parlayan yıldızı Hazarbaba Kayak Merkezi, kar yağışının bu yıl geç etkili olması nedeniyle sezonu geç açıyor.

Hazarbaba Kayak Merkezi sezonu açıyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü manzarası ile dikkat çeken kayak merkezinde hazırlıklar son aşamaya geldi. Beklenen kar yağışının etkisini göstermesiyle önümüzdeki haftalarda tesisin açılmasının beklendiği öğrenildi.

Kamuya tahsis edilmesinin ardından Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla tüm ekipman ve aksesuarlar yenilenen tesiste modern telesiyej ve ek pistleriyle sezon için son hazırlıklar yapılıyor. Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere her yıl çeşitli illerden gelen binlerce kayakseverin uğrak mekanı olan Hazar Gölü manzaralı Hazarbaba Kayak Merkezi'nin kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasının ardından açılacağı bildirildi.

Kayak merkezindeki çalışmalar hakkında bilgi veren sorumlulardan Ümit Kayataş, “Hazababa Kayak Merkezi’nin kamuya tahsis edilmesiyle beraber Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatları ile yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyoruz. Yeni aldığımız snowboard ve kayak takımlarımızın montajını tamamladıktan sonra sezonun da açılmasıyla birlikte tüm kayakseverlerin hizmetinde olacağız" dedi. Kayataş, bölgenin kayakseverlerin mutlaka görmesi gereken bir yer olduğunu kaydetti.

ETİKETLER: hazar baba kayak merkezi hazar baba kayak merkezi yeni sezon
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA