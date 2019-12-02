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Giriş Tarihi : 02-12-2019 19:31

Hazarbaba beyaz gelinliğini giydi

Kar yağışı Sivrice ilçesinde etkili oldu.

Hazarbaba beyaz gelinliğini giydi

Elazığ'ın Sivrice ilçesi'nde Hazarbaba dağı başta olmak üzere yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu.  Meteoroloji'nin dün uyarısını yaptığı kar yağışı Sivrice ilçesinde etkili oldu. İlçenin yüksek rakımlı bölgeleri ile Hazarbaba dağı kar yağışı ile beyaza büründü. 10 santime yaklaşan kar yağışı nedeniyle Macera parkı dahil bölge ayrı bir görüntüye kavuştu.Öteyandan İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı ekipler de Hazar Baba Kayak Merkezi'ne giden yoldaki karı iş makinesi ile temizledi.

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