Hazar gölüne girişler kısıtlandı  

Elazığ Korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alınırken Hazar gölüne giriş ve çıkışlar kısıtlandı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Pandemi Kurulu toplanarak kararlar aldı. Vali Erkaya Yırık başkanlığında kurulda yer alan ilgili kurumların amirlerinin katılımıyla yapılan toplantıda alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Diyarbakır’daki artan vakalar nedeniyle Gezin ve Sivrice Hazar Gölüne giriş ve çıkışların kısıtlanması için gereken tüm önlemlerin alınmasına, Salgın Denetim Merkezinin ivedilikle kurularak faaliyetlerine başlamasına, Taziye Evlerinde, evlerde ve açık alanlarda taziye yapılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına, konu ile ilgili olarak gerekli duyuruların ve bilgilendirmelerin vatandaşlarımıza yapılmasına, Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları’nın oluşturulmasına ve derhal faaliyetlerine başlamasına, Tarama Test Merkez sayısının artırılması ve her vatandaşımızın hizmet alacağı mesafede kurulmasına özen gösterilmesi ve Tarama Merkez yerlerinin vatandaşlarımızın bilgisine sunulmasına karar verilmiştir” denildi.

Valilik ayrıca Covid-19 hastalarının hastaneye geliş gidişleri esnasındaki sıkıntıların giderilmesi konusunda da karar alındığını aktardı. Öteyandan maske takmanın zorunlu olduğu kentte, denetimlerin sıklaştırılması ve uymayanlara cezai işlem uygulanmasına yönünde de karar alındı.