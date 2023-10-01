Hazar Gölünde saha kontrolü ve denetim yapıldı

Elazığ’da bulunan Hazar Gölü Tabiat Parkında ekipler tarafından saha kontrolü ve denetim yapıldı.

Elazığ’da bulunan Hazar Gölü Tabiat Parkında ekipler tarafından saha kontrolü ve denetim yapıldı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ İl Şube Müdürlüğü tarafından Hazar Gölü Tabiat Parkında saha kontrolü ve denetim yapıldı. Ekipler, aynı zamanda ziyaretçiler ile görüşmeler yaparak anket çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde saha ve insanların ortak kullandıkları alanların kontrolü gerçekleştirildi.Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken kontrollerin süreceği ifade edildi.