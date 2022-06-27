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  • Hazar Gölü’nde günbatımı kartpostallık görüntüler oluşturdu  
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Giriş Tarihi : 27-06-2022 10:04

Hazar Gölü’nde günbatımı kartpostallık görüntüler oluşturdu  

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'nde gün batımı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Hazar Gölü’nde günbatımı kartpostallık görüntüler oluşturdu  

Türkiye'de derinliği ile ilk sıralarda yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü'nde dağların arkasından batan güneş, kızıllığı ve tepesindeki bulutlar ile eşsiz bir manzara oluşturuyor. Havaların ısınmasıyla özellikle Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Bitlis, Mardin ve Batman başta olmak üzere çevre illerdeki vatandaşlar, denize uzak olmaları nedeniyle tatil için Hazar Gölü'nü tercih ediyor. İki ada ve batık kenti bulunan Hazar Gölü'nde  güneşin batması ve vatandaşların silueti  kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

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