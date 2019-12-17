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Giriş Tarihi : 17-12-2019 11:09

Hazar baba'da görsel şölen 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kış turizminin gözde mekanlarından Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 1850 rakımlı Hazar Baba Kayak Merkezinin de bulunduğu Hazar Baba dağı beyaza büründü.

Hazar baba'da görsel şölen 

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü manzaralı bin 850 rakımlı Hazar Baba Dağı kar ve bulutlarla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kent merkezinde bu yıl yağışların az olması nedeniyle bazı aileler Hazar Baba Dağı’na çıkarak kar özlemini giderdi.  

Kent merkezinde etkili olmayan kar, Hazar Baba Dağı’nda 30 santimetreyi buldu. Hazar Gölü manzarası ile görsel şölen sunan dağ  kar ve sis bulutlarının çökmesiyle ayrı bir güzellik kattı. Yağışların Elazığ’ın dışında Malatya, Diyarbakır, Tunceli ve Bingöl gibi çevre illerin merkezinde etkili olmaması nedeniyle vatandaşlar karın tadını Hazar Baba Dağı’na gelerek çıkardı. 

Ailesi ve misafirleriyle kar manzarası için bölgeye gelenlerden Hakan Aydoğan, “Burada yaklaşık 30 santimetre kadar kar var. Biz buraya gelirken bu kadarını beklememiştik. güzel oldu çocuklar eğlendi. Kardan adamımızı yaptık. Telesiyejin de açılacağını umduk ama henüz o açılmamış o açılırsa daha farklı olur, talep  fazla olur. Misafirimiz yurt dışından geldi. Onun bulunduğu ülkede kar belki hiç yok onlar içinde güzel oldu. Hatıra fotoğraflarını da çektiler. Manzarası da çok muhteşem gölü görüyoruz. Böyle bir manzaranın daha da iyi değerlendirilmesi gerekiyor” dedi.

İngiltere’den gelen Mehmet Ekici ise, “Arkadaş burayı tavsiye etti gidelim değişik bir manzarası var dedi. Bizde geldik. Manzara süper çocuklarla buraya geldik eğleniyorlar. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Bizim orada kar yağışı çok az Kuzey’de yağıyor ama bizim orada yağmıyor” diye konuştu.

 Diyarbakır’dan gelen Mehmet Piran Çelik de, “Burada tam kar yağışı olmadığı için kayma durumumuz yok kayak merkezinde kahvaltı yaparız,hem de manzarayı görmüş oluruz dedik. Kahvaltımızı yaptık ve bayağı keyifli oldu. Semaverde çayımızı da içtik çok güzel oldu. Diyarbakır çevresinde manzaralı yer sadece burası var. Ondan dolayı da buraya geldik. Burada ki görüntüyü de fotoğrafladık" ifadelerini kullandı.

Haberin Galerisi : Hazar Baba'da görsel şölen
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ETİKETLER: hazar baba kayak merkezi hazar baba
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