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Giriş Tarihi : 18-01-2020 20:00

Hazar Baba Kayak Merkezi tatilcilerle doldu 

Profesyonel kayakçıların yanı sıra, yamaç paraşütü yapanların da tercih ettiği göl manzaralı kayak merkezine gelenler tatilin tadını çıkardı.

Hazar Baba Kayak Merkezi tatilcilerle doldu 

Okulların yarı yıl tatiline girmesini fırsat bilenler göl manzarasıyla ayrı bir görsel şölen sunan Elazığ'daki Hazar Baba Kayak Merkezi'ni doldurdu. Profesyonel kayakçıların yanı sıra, yamaç paraşütü yapanların da tercih ettiği kayak merkezine gelenler tatilin tadını çıkardı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde turizmin gözde mekanlarından olan Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan göl manzaralı Hazar Baba kayak merkezi sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte doldu. Tatili fırsat bilen başta Elazığlılar olmak üzere  Diyarbakır,Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Siirt dahil birçok ilden tatil yapmaya gelen vatandaşlar, kayak ve piknik yapmanın keyfini çıkarttı. Tecrübeli kayakçıların da ilgi gösterdiği 1300 rakımlı merkezde acemi kayakçılar ve profesyonel kayakçılar kayarak karın keyfini sürdü. Yamaç paraşütü ve piknik yapanların da olduğu kayak merkezinde çocuklarda gün boyu eğlendi.

Öte yandan, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kayak merkezinde hazır bir şekilde bekleyerek vatandaşların güvenliğini sağladı. 

Malatya’dan ailesi ve çocukları ile tatile geldiklerini belirten Çiğdem Zıpkın, “Çocuklar karnelerini aldılar. Bizde ödül olarak buraya geldik. Eğlenceli vakit geçiriyoruz. Aileler çocukları ile beraber gelmişler. İlk defa geldik çok eğleniyoruz” dedi.

Şehir dışından gelen Nalan Göktepe de, “Sosyal medyadan gördük, 15 tatil nedeniyle biz de geldik çocuklar da eğleniyorlar. Gayet güzel gelmek isteyenlere tavsiye ederim” diye konuştu.

Ailesi ile birlikte gelen çocuklardan Azra Zıpkın, “Kayak ve kızak kaydık. Çok eğleniyoruz. 15 tatil eğlencesi olarak beni buraya getirdiler. Eğleniyoruz” ifadelerini kullandı.

Karne hediyesi olarak kayak merkezine getirilen çocuklardan Harun Çetintaş ise “Karnem iyi olduğu için ailem beni buraya getirdi. Bu yıl merkeze kar yağışı olmadığı için bizde böyle değerlendiriyoruz. Çok mutluyum” diyerek duygularını aktardı.

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