Hayvan satış yerleri denetlendi   

Elazığ’da Kurban Bayramı öncesi hayvan satış yerlerinde denetlemeler sürüyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerine devam ediyor. Denetimler çerçevesinde Ticaret Borsası hayvan satış yerindeki kurban satışlarına ilişkin incelemeler yapılarak bilgilendirmeler gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç’ın da katıldığı denetimlerin bayram sonuma kadar devam edeceği öğrenildi.