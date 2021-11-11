Hayırsever Mehmet Vehbi Bilgin tarafından örnek davranış

Mehmet Vehbi Bilgin tarafından 2019 yılında yapılan Elazığ’ın Palu İlçesi Esentepe Mahallesinde yaptırdığı okula destekleri devam ediyor.

Palu Esentepe Mahallesinde TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarının bulunduğu yerleşim yerinde ihtiyaç duyulan ilkokul için dönemin kaymakamı ile Palu geçen dönem belediye başkanı merhum Mehmet Said Dağoğlu’nun girişimleri ile Bilgin Güç Santralleri Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever Mehmet Vehbi Bilgin ile Elazığ Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan protokolle Esentepe Mahallesine 18 derslikli ilkokul hayırsever Mehmet Vehbi Bilgin tarafından yaptırılarak 2019 yılı Eylül ayında eğitim öğretime açılmıştı.

2019 yılında eğitim öğretime başlayan okula Hayırsever Mehmet Vehbi Bilgin tarafından; resim atölyesi, akıl zeka oyunlar atölyesi, bilişim sınıfı, konferans salonu, satranç sınıfı, okulun dış aydınlatması ,anasınıfı malzeme ihtiyaçları ile okul bahçenin ağaçlandırılması yaptırıldı.

Ayrıca Bilgin tarafından okulda okuyan ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere, giyim, ayakkabı ve nakit yardım desteğinde bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Vehbi Bilgin İlkokulu Müdürü Erdoğan Altın, hayırsever Mehmet Vehbi Bilgin’e teşekkür etti.

Erdoğan Altın; “Palu ilçemize Mehmet Vehbi Bilgin İlkokulunu yaptıran Hayırsever Mehmet Vehbi Bilgin beyefendinin okulu yaptırdıktan sonrada okulunuzun ihtiyaç duyulan donanım ihtiyaçları olan resim atölyesi, akıl zeka oyunlar atölyesi, bilişim sınıfı, konferans salonu, satranç sınıfı, okulun dış aydınlatması, anasınıfı malzeme ihtiyaçları ile bahçenin ağaçlandırılması yaptırmış olup ;Ayrıca okulumuzda okuyan öğrencilerden maddi durumu iyi olmayan öğrencilere Giyecek(Elbise-Ayakkabı) ve nakit yardımı yaparak bizleri ve öğrencilerimizi fazlası ile memnun etmiştir.Kendisinin diğer hayırseverlere örnek olması temennisiyle Okulumuz adına çok teşekkür ederiz. Kendisinden Allah razı olsun” dedi.