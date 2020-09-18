Hayır yemeği verilen köy karantinaya alındı  

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Şahverdi köyü, hayır yemeği verilmesi üzerine Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada:"Ovacık'ta bulunan bir köyümüzde almış olduğumuz hıfzısıhha kararına rağmen hayır yemeği verilmesi sebebiyle maalesef köy karantinaya alınmıştır. Hayır yemeği düzenleyen kişilere 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulanmıştır “denildi.