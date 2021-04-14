‘Haydi, Elazığ yerel esnafına sahip çık!’

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası tarafından yerel esnafın kalkınması için kampanya başlattı.

Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası, “İftarınız iftarımız olsun, bu bayram esnafın olsun” sloganıyla başlattığı kampanya ile vatandaşların iftar yemeklerini paket servisle yerel esnaftan alması teşvik edilecek.

Kampanya ile pandemi sürecinde zor günler geçiren lokantacı esnafına destek olunacak.

“İFTARINIZ İFTARIMIZ OLSUN, BU BAYRAM ESNAFIN OLSUN”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan, Elazığ’ı deprem ve pandemi süreci çok etkilendiğini ifade ederek “İftarınız iftarımız olsun, bu bayram esnafın olsun” kampanyasına herkesin destek olmasını istedi.

“ELAZIĞ ESNAFINI SEVİYOR”

“Elazığ Esnafını” çok sevdiğini ifade eden Başkan Tarhan; “Vatandaşlarımızdan ricamız, her bir ailemiz Ramazan Ayında esnaflarımızdan en az bir iftar yemeği almasıdır. Pandemi sürecinde en çok etkilenen kesim esnaf kesimi olmuştur. Yerel esnafımıza mutlaka herkesin destek olması lazımdır. Yerel esnaf, bir ilin kalkınması için bel kemiğidir. Yerel esnaf olmasa bir il asla kalkınamaz. Bizler, her zaman esnafımızın faydasına olan işlerin içinde olduk. Oda olarak esnafımıza faydası olması için “İftarınız iftarımız olsun, bu bayram esnafın olsun” sloganıyla kampanya başlattık. Bu kampanyayı ilimizde duyurmak için çok önemli çalışmalar yapacağız. Ben inanıyorum, Elazığ, esnafına sahip çıkacak. Tek bizim sektörde değil tüm sektörlerde vatandaşlarımız yerel esnafına sahip çıkmalıdır. Ben hemşerilerimden ricam yerel esnafımıza sahip çıkmasıdır” dedi.