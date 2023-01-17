‘Hayalimizdeki Türkiye'ye ulaşmak için tüm kadrolarımızla çalışmaya devam edeceğiz’

Demokrasi ve Atılım Partisi Elazığ Teşkilatı, Ankara Atatürk Spor Salonunda, partinin 22 Başlıkta hazırladığı eylem planları tanıtım programına katılım gerçekleştirdi.

Ankara Atatürk spor salonunda program ile ilgili açıklamalarda bulunan DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Mehmet Kangal " Yaklaşık 3 yıl önce kurulan partimiz, kurulduğu günden itibaren soluksuz bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. Bu çalışmalar içerisinde büyük bir öneme sahip olan ve şimdiye kadar hiçbir partinin henüz iktidara gelmeden önce yapmadığı kapsamlı eylem planları , yani ülkemizin gelişim reçetesi başarılı bir şekilde tamamlanmış ve bu salondaki tanıtım programı ile milletimizin huzurunda tüm ülkemize duyurulmuştur. Eylem planlarımızın detayında sunmuş olduğumuz çözüm önerileri , sadece siyasi kadrolar tarafından değil, tüm kesimlerden temsilcilerin oluşturduğu geniş bir ekiple oluşturulmuş gerçekçi çözümlerdir. Bu kapsamda Deva Partisi olarak, kadrolarımızla ve çözümlerimizle yapılacak olan seçimlerde milletimizin huzuruna eksiksiz bir şekilde çıkacağız. Ülkemizin sorunlarını bildiğimiz gibi, çözümlerini de bildiğimizden, vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde toparlanma sürecine girip , hepimizin hayalindeki Türkiye'ye ulaşmak için tüm kadrolarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Kimse endişeye kapılmasın, özlemini duyduğumuz günler yakındır. "



Programda ayrıca açıklamalarda bulunan;DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı "Bu gün bizim için çok önemli ve tarihi bir gün, kurulduğumuz günden beri farklı bir muhalefet anlayışı, farklı bir yaklaşım ortaya koyuyoruz. Siyaset tarzımız çözüm odaklı olmak sadece eleştirmek değil, aynı zamanda çözümlerimizi de ortaya koyuyoruz. Türkiye için projeler ve programlar oluşturuyoruz. Bugüne kadar 22 somut alanda net eylem planları ortaya koyduk. Bu gün 22 eylem planlarımızı toplu lansmanını yapacağız. Bu tabi deva partisinin farkını ortaya koyuyor. Cumhuriyet tarihinde böyle bir yaklaşım görülmemiş, siyasi partiler genellikle iktidara geldiklerinde programlarını ortaya koyuyorlar. Biz deva partisi olarak daha iktidara gelmeden ilk 90 günde, ilk 360 günde ne yapacağımızı madde madde ortaya koymuş durumdayız. Bu gün bu hazırlıklarımızı tüm Türkiyeye duyurmak ve deva partisi hazır demek için bir araya geldik" diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı İdris ŞAHİN " Bu gün Türkiye için tarihi bir gün ilk defa siyasi bir parti seçimden önce seçmene ne taahüt etiğini eylem planları ile açıklıyor. 22 eylem planı ile Türkiye de 85 milyonu kucaklayan 85 milyonun sorunlarını, sıkıntılarını nasıl, hangi yöntemle ve hangi kaynakla çözeceğine dair somut öneriler ile adım adım iktidara geliyoruz. Bu gün Ankara'da yaşadığımız bu çoşku Türkiye'deki deva iktidarının bir müjdecisidir"

Genel Sekreter Medeni YILMAZ ise"İlk defa bir siyasi parti muhalefette iken iktidara hazırlık için bu kadar geniş kapsamlı hazırlık yaptı. Eylem planlarının hepsinin tek tek lasmanı yapıldı. Şuan toplu olarak hepsinin lansmanı yapılacak. Deva partisi seçimlere hazır, deva partisi olarak çok geniş çalışmalar yaptık. Tarım alanında, ekonomi alanında bir çok alanda eylem planlarını tamamlamış ve seçime hazır bir partiyiz"

Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf ŞAHİN" Bu gün , hazırladığımız eylem planlarımızı 22 başlıkta toplu bir halde lansman toplantısı ile tüm Türkiye'ye tanıtmak için bu toplantıyı yaptık . Deva partisi seçime hazır, Türkiye'deki bütün sandık görevlilerimizi hazırladık, bunların büyük bir kısmının eğitimlerini tamamladık, yarın seçim olacakmış gibi hazırız" şeklinde açıklamalarda bulundular.