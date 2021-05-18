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  • Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı  
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Giriş Tarihi : 18-05-2021 08:41   Güncelleme : 18-05-2021 08:41

Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı  

Elazığ’da havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.  

Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı  

Olay, merkeze bağlı  Nail Bey Mahallesi Bosna Hersek Bulvarında bulunan 5 karlı bir binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, havalandırma boşluğunun bulunduğu yerden kedi sesi duyan ev sahipleri, hayvanın mahsur kaldığını anlayarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Elazığ Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, binaya gelerek kediyi kurtarmak için çalışma yaptı. Kedinin bulunduğu bölgeyi tespit eden ekipler, duvarı delip yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan kedi dışarda olduğu belirlenen anne kedinin yanına bırakıldı.

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