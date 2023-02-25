Havaalanı inşaatında göçük

Göçükte 2 işçi hayatını kaybetti.

Malatya Erhaç Havaalanı yeni terminal binasının alt yapı inşaatı sırasında yaşanan göçükte 2 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan Erhaç Havaalanı yeni terminal binasının alt yapı inşaatı sırasında işçilerin boru döşediği sırada toprak kayması yaşandı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Malatya ve Elazığ İtfaiyelerinin yanı sıra 7. Ana Jet Üs Komutanlığı ve Devlet Hava Meydanları itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında göçük altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İşçilerin cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.