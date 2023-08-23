Hava ambulansı iki kalp hastası için havalandı

Malatya’nın Darende ilçesinde kalp rahatsızlığı yaşayan iki hasta, ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Malatya’nın Darende ilçesinde kalp rahatsızlığı yaşayan iki hasta, ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Darende Hulisi Efendi Devlet Hastanesi’nde kalp rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören 78 yaşındaki Rabia Çelik ile 63 yaşındaki Mehmet Özgün fenalaşınca tam teşekküllü bir hastaneye sevkleri için Sağlık Bakanlığından helikopter ambulans talep edildi. İki hasta da Darende ilçe stadına inen ambulans helikopter ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.