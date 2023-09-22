Hatunsuyu Mahallesi’ndeki yollarda asfalt serimi

Battalgazi Belediyesi’nin Hatunsuyu Mahallesi’nde yaptığı asfalt çalışmalarıyla cadde ve sokaklarındaki yol sorunu ortadan kalktı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatları doğrultusunda Fen İşleri ekipleri 5 kilometrelik sıcak asfalt serimi yaparken 10 kilometrelik yolda da bakım onarım çalışması gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediyesi’nin Hatunsuyu Mahallesi’nde yaptığı asfalt çalışmalarıyla cadde ve sokaklarındaki yol sorunu ortadan kalktı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatları doğrultusunda Fen İşleri ekipleri 5 kilometrelik sıcak asfalt serimi yaparken 10 kilometrelik yolda da bakım onarım çalışması gerçekleştirdi.İlçedeki tüm mahallelerde yol sorunu ortadan kaldırmak için gece gündüz demeden çalışan Battalgazi Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Hatunsuyu Mahallesi’nde bozulan yollarda yama çalışması yaparken, sıcak asfaltla ulaşımda yaşanan aksaklıkları ortadan kaldırdı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in kış gelmeden ilçe genelinde asfaltlama ve bakım onarım işlerinin bitirilmesi yönünde talimat verirken, ekipler bu doğrultuda çalışmalarına hız verdi. Hatunsuyu Mahallesi’nde çalışma başlatan ekipler 5 kilometrelik sıcak asfalt serimi yaparken 10 kilometrelik yolda bakım, onarım ve yama çalışması gerçekleştirdi.“Osman Başkanımız Ne Söz Verdiyse Tuttu”Yapılan çalışmalar kısa sürede bitirilirken mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür etti. Yolların alt yapı çalışmalarından dolayı bozulduğunu ifade eden mahalle sakinleri, “Yollarımızın bazı yerleri yama gerektiriyordu. Osman Başkanımız alt yapı çalışması yapılırken de mahallemize geliyordu ve gerekli çalışmaları yapacağını söylemişti. Söz verdiği gibi de alt yapı çalışması sonrasında yollarımızdaki sorunlar ortadan kaldırıldı. Başkanımız ne söz verdiyse yerine getirdi. Sıcak asfalt yapılması gereken yollarımız da yapılarak tamamlandı. Biz başkanımızı seviyoruz ve her zaman destekçisiyiz” ifadelerini kullandı.“Kış Gelmeden Yollardaki Çalışmalarımızı Tamamlamayı Planlıyoruz”Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, “Hatunsuyu kırsal olarak görünen fakat bizim merkezi mahallelerimizden bir tanesi. Doğalgaz ve diğer alt yapı çalışmaları nedeniyle yollarda bazı sorunlar oluştu. Diğer çalışmalar tamamlanınca biz de asfalt çalışması başlattık. Belli bir program çerçevesinde bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Ekiplerimize kısa sürede asfalt çalışmalarını bitirin ve kış gelmeden sorunları ortadan kaldırın talimatı verdik. Fen İşleri ekiplerimize de teşekkür ediyorum talimatlarımız doğrultusunda çok hızlı yürütüyorlar çalışmaları. Yağmurlar başladığında yol sorunu yaşayan mahallemiz olmasın istiyoruz. İlerleyen günlerde hava şartları da müsaade ettiği sürece çalışmalarımız devam edecek. Biz bu görevlere vatandaşımıza hizmet etmek için geldik. Tüm imkanlarımızı vatandaşımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.