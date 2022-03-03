Hastaneye sevk edilen öğrenci sayısı yükseliyor  

Ekipler incelemelerini sürdürüyor.

Haberin Videosu : Elazığ’da 50 öğrenci hastanelik oldu

Elazığ’da bilinmeyen bir nedenden dolayı okulda rahatsızlanan ve hastaneye sevk edilen öğrenci sayısı 64 oldu. Olay, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesinde bulunan Şehit Cuma Dağ Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencilerde bir anda karın ağrısı, mide bulantısı ve öksürük şikayetleriyle görüldü. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. İlk olarak 50 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Son olarak 14 öğrencinin rahatsızlanmasıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan öğrenci sayısı 64 oldu.

Öte yandan, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve doğalgaz ekibi sevk edilmiş, yapılan ölçümlerde herhangi bir gaz tespit edilememişti. Ekiplerin incelemesinin sürdüğü bildirildi.