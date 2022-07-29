Hastanede dehşet saçan şüpheli tutuklandı  

Elazığ’da Fırat Üniversitesi Hastanesinde silahla dehşet saçan ve 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

Olay, dün Fırat Üniversitesi Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, hastane içinde iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan A.Y., belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Olayda A.B., S.T. ve konuyla ilgisi olmayan F.A. kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle acil bölümüne kaldırıldı. Kafasından kurşunla yaralanan A.B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saldırgan A.Y., etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"3 GÜN ÖNCE AĞABEYİ VURMUŞ"

Hastanede çıkan silahlı kavganın, 3 gün önce merkezde bulunan bir kafenin önünde iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeni ile yaşanan kavganın devamı olduğu öğrenildi. Zanlı A.Y.’nin buradaki tartışmada da yanında taşıdığı silahı çekip üniversitedeki olayda ağır yaraladığı A.B.’nin ağabeyine ateş ettiği ve ayağından yaraladığı, olay sonrası kaçtığı öğrenildi.