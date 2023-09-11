Hastane tuvaletinde baygın bulunan sağlık çalışanı yaşam savaşını kaybetti

Elazığ Özel Hayat Hastanesi tuvaletinde baygın halde bulunan sağlık çalışanı, yaşam savaşını kaybetti.

Elazığ Özel Hayat Hastanesi tuvaletinde baygın halde bulunan sağlık çalışanı, yaşam savaşını kaybetti.Olay, yaklaşık bir hafta önce Özel Hayat Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağlık çalışanı Mehmet A. (29), hastane tuvaletinde baygın halde bulundu. Hastanede ilk müdahalesi yapılan A., ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada bir haftadır yoğun bakımda tedavisi süren A., yaşam savaşını kaybetti. Ölüm sebebinin araştırılması için otopsi yapılan A., bugün Harput Mahallesi’nde aile kabristanlığına defnedildi.