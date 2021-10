Hastaların tehdit ve hakaretlerine aldırış etmediler

Bir yılda 150 bin koronalıya ulaştılar.

Elazığ’da bir yıl önce İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde açılan, çalışanları öğretmen, memur ve sağlıkçılardan oluşan Pandemi Çağrı Merkezi, hastalardan aldıkları tehdit ve hakaretlere rağmen 150 bin çağrıya karşılık vererek önemli bir istatistiğe imza attı.

Korona virüs ile mücadelede sahada yoğun emek harcayan sağlık çalışanlarının yanı sıra Pandemi Çağrı Merkezi'ndeki öğretmen, memur ve sağlıkçılardan oluşan ekip de vatandaşların hem talep ve şikayetlerini alıyor hem de onları arayıp günlük olarak pozitif vakaları bilgilendiriyor. Salgın tedbirleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü sosyal tesislerinde bir yıl önce hizmet vermeye başlayan Pandemi Çağrı Merkezinde 7 gün 24 saat esasına göre toplamda 18 kişi çalışıyor.

Çağrı merkezi hakkında bilgi veren merkez sorumlusu Dr. Işık Erdeniz ise ilk etapta günlük ortalama 800 kişiyle irtibat kurduklarını aktardı. Zaman zaman hasta veya yakınlarından hakaret ve tehditler aldıklarını kaydederek bu konuda vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Dr. Erdeniz, bir yılda yaklaşık 150 bin çağrıya karşılık verdiklerini dile getirdi.

“BİR YIL BOYUNCA YAKLAŞIK 150 BİN ÇARŞI KARŞILADIK”

Bir yıllık süreçte ciddi rakamlarda çağrı aldıklarını belirten Pandemi Çağrı Merkezi Sorumlusu Dr. Işık Erdeniz, "Çağrı merkezimizi bir yıl önce kurduk. İlk kurduğumuz zamanlarda çağrı sayılarımız 750 ile 800’leri buluyordu. Şu an çağrı sayımız günde 250 civarında oluyor. Bir yıl boyunca yaklaşık 150 bin çarşı karşıladık. Şu anda da 7 gün 24 saat boyunca hizmet vermekteyiz. Çağrı merkezindeki personellerimiz gelen çağrıları karşılayarak covid pozitif ya da temaslı hastalarımızın taleplerini, herhangi şikayetlerini alıyorlar” dedi.

"ÇAĞRI MERKEZİ SAYESİNDE KORONA VİRÜS HASTALARI NEREYE ULAŞACAKLARINI BİLİYOR"

Çağrı merkezi bünyesinde hizmet verdikleri alanlar hakkında bilgi veren Dr. Erdeniz, "Daha çok karantina süreleri, pozitif hastaların şikayetleri ya da temaslıların test talebi karşılanmakta. Bunların dışında yaşlı hastalara evde aşı talepleri doğrultusunda onlarla ilgilenmekteler. Arkadaşlarımız, bizdeki sistem sayesinde testlerin sonuçları, karantina başlangıç ve sonlanma tarihleri görebiliyorlar. Çağrı merkezimiz sayesinde covid pozitif hastalarımız nereye ulaşacaklarını çok daha rahat biliyorlar. Hastalar, rahatlıkla bütün bilgilere ulaşabiliyor. Merkezdeki personellerimiz gelen talepler sonrasında Sağlık İl Müdürlüğündeki diğeri ilgili birimlere bu talep ve şikayetleri ileterek çözebilmekteler" diye konuştu.

"BAZEN VATANDAŞLAR SİNİR VE PANİKLE BURADAKİ PERSONELİMİZE HAKARETTE VE TEHDİTTE BULUNABİLİYORLAR"

Yoğun tempoda 7 gün 24 saat çalışan personellerinin hakaret ve tehditler aldığına dikkat çeken Dr. Erdeniz, "Çağrı merkezinde çalışan personeller bir yıldan uzun süredir burada görev yapmaktalar. Gerçekten çok zor şartlarda çalışmaktalar. Bazen günlük çağrı sayılarımız 800’ü buluyor. Bunun için vatandaşlarımızın çok duyarlı olmasını istiyorum. Her an ulaşılamıyor olabiliyoruz çünkü çağrı sayımız bazen çok artıyor. Bazen vatandaşlar da bu sinirle ve panikle buradaki personelimize hakarette ve tehditte bulunabiliyorlar. Vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Buradaki arkadaşlarımız özveriyle çalışmaktalar. Her türlü şikayete ve talebe çözüm bulmaya çalışmaktalar" şeklinde konuştu.