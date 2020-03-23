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Tunceli
Giriş Tarihi : 23-03-2020 14:20

Hastalanan dede için helikopter havalandı

Tunceli'de bir köyde kalp krizi geçiren 85 yaşındaki Seyit Ali Kalkan, jandarmanın helikopteri ile hastaneye ulaştırıldı.

Hastalanan dede için helikopter havalandı

Alınan bilgiye göre, Nazımiye ilçesi Dallıbahçe köyünde  yaşayan Seyit Ali Kalkan (85), kalp krizi geçirdi. Yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşmakta güçlük çeken sağlık ekiplerinin talebi üzerine Vali Tuncay Sonel'in devreye girmesiyle  İl Jandarma Komutanlığı'ndan skorsky  helikopter  hastaya ulaşmak için havalandı. Köye sağlık ekiplerini alarak giden askeri helikopter,  Kalkan'ı alarak Elazığ'a götürdü. Kalkan, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

85 yaşındaki Kalkan'ın kalp krizi geçirmesi üzerine jandarmaya ait skorsky helikopter ile alındığını aktaran Vali Tuncay Sonel, Elazığ'a sevkinin gerçekleştirildiğini aktardı.

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