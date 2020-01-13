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Asayiş
Giriş Tarihi : 13-01-2020 23:26

Hasta yakını süsü verip hırsızlık yaptı

Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklandı.

Hasta yakını süsü verip hırsızlık yaptı

Elazığ'da bir hastanede kendisine hasta yakını süsü verip, 3 hasta yakınından 2 cep telefonu ile  bir cüzdan çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesi Hastanesinde 3 hasta yakınının kliniğe ve mescidinde şarja bıraktığı 2 cep telefonu ile dolaptan bir cüzdanı çalındı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada şüphelinin F.A. olduğu belirlendi. Şüphelinin eşkal bilgilerinden kimliğine ulaşan polis, şahsı yakaladı. 

Kendisini hasta yakını olarak tanıttığı ortaya çıkan şüpheli emniyete götürülerek ifadesi alındı. İfade sonrası "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER: elazığ hırsızlık haberleri
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