Hasta vatandaşın yardımına paletli ambulans yetişti  

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde hastalanan vatandaşa, 11 saatlik çalışmanın ardından paletli ambulansla ulaşıldı.

Elazığ’da kar yağışının ardından kent genelinde yol açma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ’ın Arıcak ilçesi de yoğun kar yağışından dolayı kapandı. Burada rahatsızlanan Yusuf Tunç’un ihbarını alan sağlık ekipleri, İl Özel İdaresinin de desteği ile yola koyuldu. Yolların açılması için yoğun mesai harcayan kar küreme ekipleri, 11 saatlik çalışmanın ardından yolu açabildi. Yolların açılması ile paletli ambulans bölgeye giderek hastaya ulaştı. Hasta vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından paletli ambulans ile Arıcak İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak