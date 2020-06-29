Hasta dağ keçisini 5 kilometre sırtlarında taşıdılar 

Kısmi körlük yaşadığı belirlenen dağ keçisi tedavi altına alındı.

Tunceli’de bir grup genç, hasta halde buldukları dağ keçisini yaklaşık 5 kilometre taşıyıp evlerinde koruma altına aldı, ardından da doğa ekiplerine teslim etti. Hozat ilçesine bağlı İn Köyü kırsalında yöre sakinlerinden Özgür Ataş ve arkadaşları, hareket etmeyen dağ keçisini fark etti. Keçiyi sırtlayan arkadaşlar, yaklaşık 5 kilometre taşıyarak köye getirdi. Burada keçiye su ve yiyecek veren gençler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler, keçiyi alarak kent merkezine götürdü. Burada veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan keçinin, kısmi körlük yaşadığı tespit edildi.

Keçinin tedavisine başlayan Veteriner Hekim Baran Kar, dışarıdan bir sorun görünmediğini belirterek, “Ancak beyinle ilgili bir sıkıntısı var. Beyin enfeksiyonu var. Bu da kısmi körlüğe sebep olmuş. Bu yüzden dengesiz hareketleri var. Bir hafta, on gün boyunca tedavisini yapacağız. Düzeldikten sonra yeniden doğal ortamına bırakacağız” dedi.