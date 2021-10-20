Haşere ve fare ilaçlama zamanı?

Alfa Çevre Sağlığı firması işletme sahibi Mehmet Alpan, Sonbahar mevsimi gelmesiyle birlikte haşere ve fare ilaçlamasının mutlaka yapılması gerektiğini söyleyerek ilaçlama yaparken mutlaka uzman kişilerden destek alınması gerektiğini söyledi.

BÖCEKLERİ SONBAHARDA NİYE DAHA ÇOK GÖRÜYORUZ?

Mehmet Alpan; “Sonbahar mevsiminde birçok hayvan kış uykusuna hazırlanır. Fakat fareler ve hamam böcekleri gibi canlılar böyle bir kış uykusuna girme gibi bir durumları yoktur. Bu tür canlıların kış uykusuna yatmak gibi bir durumları olmadığından dolayı, havaların soğumasıyla birlikte yaşayacak daha iyi bir ortam ararlar ve bu şekilde evlere daha çok yerleşirler. Burada bu canlıların evlere yerleşmesindeki en büyük amaç ısı kaybını minimuma indirgemeye çalışmalarıdır. Evleri bu şekilde istila eden bu zararlı haşere ve kemirgenler, evlerdeki gıda maddelerine musallat olarak gıda ihtiyaçlarını buralardan karşılamaya çalışırlar. Tüm bu sebep ve etkenlerden dolayı haşere ve böcekleri sonbahar mevsiminde daha çok görebiliriz ve sonbaharda böcek ilaçlama önemli bir uygulama haline gelir”.

“FİRMAMIZ UZUN YILLARDIR HİZMET VERMEKTE”

Alfa Çevre Sağlığı firması işletme sahibi Mehmet Alpan, Alfa Çevre Sağlığı firmamız, böcek ilaçlama ve dezenfekte alanında faaliyet gösteren, güvenilir hizmetleriyle daima tercih edilmekte olan profesyonel bir firmasıdır. Kullanmış olduğu ilaçların Sağlık Bakanlığı ve TSE onaylı olmasına özen göstermekte olan firmamız, müşterilerinin sağlığını korumayı her zaman için öncelikli hedef olarak belirlemiştir. Elazığ ve çevre illerde hizmet vermekte olan firmamız, yaşam alanlarınızda sıklıkla problem haline gelen hamam böceği, kalorifer böceği ve pire gibi bütün zararlı haşere ve kemirgen türleri üzerinde profesyonel ilaçlama uygulayarak, kısa sürede imha etmektedir. Beslenme ve barınma ihtiyacıyla evlerimize ve iş yerlerimize yerleşmekte olan fareler de firmamızın ilaçlama uygulamalarına dahil ettiği zararlı canlı türleri içerisinde yer almaktadır. Tecrübeli ekiplerimizle ve geliştirmiş olduğu etkili ilaçlama yöntemleri ile kısa sürede kalıcı sonuçlara ulaşarak, yaşam alanlarınızda meydana gelen tüm fare ve kemirgen problemlerini ortadan kaldırmaktadır.”

NEDEN FARE İLAÇLAMA YAPILMALIDIR?

Fareler bakteri ve mikrop oranının yüksek olduğu ortamlarda yaşadıklarını ifade eden Mehmet Alpan; “Bu alanlarda dolaşırken hem kendi bünyelerine bakteri taşımakta hem de besin kaynağı olarak kullanmış olduğu maddeler nedeniyle bu bakterileri salgılamaktadır. Bu nedenle yaşam alanlarımızda bir fare istilasının gerçekleşmekte olduğunu ya arkasında bırakmış olduğu pisliklerden ya da etrafa yaydığı kokudan anlayabiliriz. Bu gibi durumlarla karşılaşıldığı vakit, kişisel yöntemlerden ziyade profesyonel bir fare ilaçlama firmasından alınacak destek her zaman için çok daha yerinde bir karar olacaktır. Fareler, etrafa yaymış oldukları kirli hava ve bakteriler aracılığıyla insan sağlığı üzerinde ölümle dahi sonuçlanabilen vakalara neden olabilmektedir. Fare mikrobu nedeniyle oluşmakta olan veba, verem, tifüs, kuduz gibi hastalıklar erken teşhis edilmesi gereken ve profesyonel bir tedavi sürecinden geçirilmesi gereken hastalıklardır. Bu gibi problemlerin yaşanmasının önüne geçilebilmesi için yaşam alanlarımızda meydana gelen fare problemlerinin çok fazla zaman kaybetmeden ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu nedenle fare ilaçlama insan sağlığı ve yaşam kalitesi açısından oldukça önemlidir.

Fare ilaçlama için tasarlanmış olan ilaçlar kuvvetli bir bileşene sahiptir ve insan sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri olabilmektedir. Bu nedenle bu ilaçların tecrübeli kişiler tarafından uygulanıyor olması gerekmektedir. Fare ilaçlama firmaları, uzman ekipleri ile birlikte birbirinden farklı ve etkili metotlarla fare problemlerini kısa sürede ortadan kaldırdığı gibi etrafa yayılmış olan kirli havanın da temizlenmesini sağlamaktadır. Bu da profesyonel bir ilaçlama desteği almanın önemini bir kere daha vurgulamaktadır” dedi.