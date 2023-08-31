Hasat için bostana giden üreticiler büyük şok yaşadı, delinmedik karpuz kalmadı

Tunceli’de hasat için bostana giden ve karpuzların kargalar tarafından delindiğini gören üreticiler büyük şok yaşadı.

Tunceli’de hasat için bostana giden ve karpuzların kargalar tarafından delindiğini gören üreticiler büyük şok yaşadı.Çemişgezek ilçesine bağlı Sakyol ve Kıraçlar köylünde sabah karpuz toplamak için bostanlarına giden üreticiler büyük şok yaşadı. Karpuzların çoğunun kargalar tarafından delindiği görüldü. Bunun üzerine üreticiler karpuzların fotoğraflarını çekerek durumu ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirdi.Kargaların bostanlara ciddi zarar verdiğini dile getiren üreticilerinden Mustafa Güler, "Bölgemizde karga popülasyonu çok arttı. Tarlada delinmedik karpuza çok az rastlıyoruz. Buda üreticilerimize ciddi zarar veriyor. Yapacak bir şey yok. Nasibimize razı olacağız "dedi.