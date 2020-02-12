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Giriş Tarihi : 12-02-2020 10:53

Hasarlı binalardan hırsızlığa tutuklama  

Elazığ'da hasar alan binalarda bulunan daireler ile inşaattan hırsızlık yapan 6 şüpheli tutuklandı.  

Hasarlı binalardan hırsızlığa tutuklama  

Edinilen bilgiye göre, İl  Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında boşaltılan hasarlı binalar ile inşaat halindeki yapılardan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı. Polisin çalışmasında hasarlı binalardaki 2 evden ve bir inşaattan hırsızlık yapan 6 şüpheli belirlenerek suçüstü yakalandı. Şüphelilerin evlerden çaldığı çok sayıda çeşme, fıskiye, su sayacı ve çeşitli hırdavat malzemeleri ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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