‘Hasarlı binalar biran önce yıkılmalı’

Elazığ Esnaf Sanatkarlar Birliği Başkanı Cemil Erdem, hasarlı bina yıkımlarının esnafları etkilediğini ifade etti.

Başkan Cemil Erdem; “Elazığ ciddi manada sıkıntı yaşıyor. İlimizde 24 Ocak’ta yaşanan 6,8 depremde şehrimiz çok etkilendi. Ardından korona virüs salgını ortaya çıkmasıyla Elazığ ikinci bir depremi yaşamış oldu. Şuanda ilimizde yıkılan bina sayısı hat safhada yıkım sırasında çok dikkat gösterilmesi lazım ve yıkımları çabuklaştırmak gerek. Düşünebiliyor musunuz hasarlı binaların yarısı duruyor yıkılmamış durumda. Tüm yetkiler mücadele verip biran önce hasarlı binaların yıkılmasını gerçekleştirmememiz lazım. Niye biliyor musunuz? Binayı yıkıyorlar o yol 4-5 gün kapalı kalıyor. Toz toprak başını alıp gidiyor. İlimiz toz duman haline dönmüş. Yıkımları çabuklaştırmaları lazım. Bakanlarımız depremden sonra ilimizde yaptığı açıklamalarda yıkılan konutların çoğu yapılacak dediler ama kış geldi ama çok az sayıda konut yapıldı. Vatandaşlarımız hala konteynırlarda yaşıyor. Nasıl kışı geçirecekler vatandaşlarımız orada yazık değil mi onlara. Biran önce binalar tamamlanıp vatandaşlarımızı evlerine yerleştirmeliler. Vatandaşlarımız en azından kış mevsimini evlerinde geçirsinler. Söylerler çok güzel ama sıkıntı yaşıyoruz” dedi.