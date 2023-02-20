‘Hasar tespitinizi bir an önce yaptırın’

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığlılara hasar tespitlerini bir önce yaptırmaları çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından hasar alan şehirlerden biri de Elazığ oldu. Güncel verilere göre bugüne kadar Elazığ'da yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde 1036 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

BÖLGE HAREKETLİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elazığ ve çevresinde de birçok artçı ve bağımsız deprem meydana geliyor. Dün gece Palu’da yaşanan seri depremleri ise bölgedeki fay hatlarının ne kadar hareketli olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Bunlarla birlikte AFAD’ın artçı sarsıntıların 6 şiddetini bulabileceği yönündeki açıklaması da dikkate alındığında hasar tespitinin ivedilikle yapılması hayati önem taşıyor.

EROL, ÇAĞRIDA BULUNDU

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, bu doğrultuda Elazığlı vatandaşlara bir çağrıda bulunarak hasar tespitlerini bir an önce yaptırmaları konusunda uyardı. Erol, açıklamasında şunları kaydetti:

“Değerli hemşerilerim, Konutlarınızda hasar olup olmadığının tespitinin yapılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne en kısa sürede dilekçe ile veya ALO 181 hattından başvuru yapmanız gerekmektedir. Güvenliğiniz için hasar tespitini bir an önce yaptırmalısınız.”