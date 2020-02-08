Hasar tespit çalışmaları bitti! İşte son rakamlar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valilik kriz merkezinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katıldığı toplantıda açıklamalarda bulundu.

Elazığ'da hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Toplamda yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı bina sayısı 8 bin 519, bağımsız bölüm sayısı 19 bin 821’e ulaşmıştır, şu an itibariyle 17 bin 400 konut projelendirilmesini başlattık" dedi.

24 Ocak akşamı depremin olduğu andan itibaren bütün bakanlıklarla birlikte Elazığ’da olduklarını anımsatan Bakan Kurum, "Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizle birlikte acılarını yaşadık. Sokak, sokak, çadır çadır, mahalle, mahalle yapılması gereken işlemi görüp hızlı bir şekilde de karar aldık. Bine yakın ekibimizle hasar tespit çalışmalarını başlattık. Bir taraftan hasar tespit, bir taraftan enkaz kaldırma, diğer taraftan da yeni yapılacak inşaatlara ilişkin proje çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Elazığ ilimizde dün itibariyle hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumda. Bu çerçevede 263 yıkık, 7 bin 698 ağır hasarlı, bin 540 orta hasarlı bina, bunun dışında da 558 acil yıkılacak bina tespiti yaptık. Toplamda yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı bina sayısı 8 bin 519, bağımsız bölüm sayısı 19 bin 821’e ulaşmıştır. Elazığ'da 61 bin 152 binada 202 bin bağımsız bölümün tespitleri yapıldı. Diğer taraftan 201 binanın yıkım işlemleri tamamlandı, hızlı bir şekilde diğer yıkım işlemleri devam ettirilerek yapım süreci başlatılmıştır" diye konuştu.

"ELAZIĞ'DA TARİHİNİN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Elazığ için şu an itibariyle 17 bin 400 konut projelendirilmesi başlattıklarını dile getiren Kurum, "Mustafapaşa yıkımın olduğu bir alandı bin 600, Abdullahpaşa Mahallemizde 2 bin 110, Sürsürü’de 2 bölgede yapacağız. Toplamda 640 bağımsız bölümün inşaasını gerçekleştireceğiz. Köylerimiz de de bin 500 olmak üzere tarım köy uygulamalarını gerçekleştirmiş olacağız. Rezerv alanlarımızda toplamda 10 bin 700 bağımsız bölümün inşasına hızlı bir şekilde başladık. Kabinede de hem bakanlarımız hem Cumhurbaşkanımıza sunumlarımızı gerçekleştirdik. Hızlı bir şekilde de inşaat faaliyetlerine başlayıp inşallah yıl sonuna kadar da etaplar halinde konutlarımızın teslimini gerçekleştirmiş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın sürecin hızlandırma talimatları olmuştur, bu çerçevede de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hem Elazığ’da hem Malatya’da Şubat sonuna kadar temellerimizin atımını gerçekleştireceğiz, hızlı bir şekilde inşaat süreçlerini devam ettireceğiz. Yapacağımız projeden şunu net söyleyebilirim ki, Elazığ’da tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirilecek" diyerek sözlerini tamamladı.