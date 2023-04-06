Hasan Tunç’tan oda başkanlarına ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Hasan Tunç, seçim çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor

Aday Adayı Hasan Tunç, esnaf odalarını ziyaret ederek Oda başkanları ile bilgi alış verişinde bulunarak projeleri hakkında bilgiler verdi.

MHP Elazığ Milletvekili Aday Adayı Hasan Tunç; Esnaf ve Sanatkarlar Karma Oda Başkanı Hakan Albayrak, Elektrikçiler Esnaf Odası Başkanı Cengiz Gedik, Bakkallar ve Tekel Bayiler Odası Başkanı Cebrail Top, Sıhhi Tesisat ve Demir Doğramacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Çete, Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, Tatlıcılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Zülfü Tarhan, Elektronikçiler, Fotoğrafçılar ve Saatçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Havabulut, ve Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen’i ziyaret etti.



“İSTİŞARE KÜLTÜRÜNE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan MHP Elazığ Milletvekili Aday Adayı Hasan Tunç, “Bugün seçim çalışmaları kapsamında Meslek Oda Başkanlarımızı ziyaret ettik. Bizlere ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çok verimli ziyaretler oldu. Kendilerinden esnafların yaşadığı sıkıntıları detaylı olarak dinledik ve notlarımızı aldık. Bizler de, oda başkanlarımıza projelerimiz hakkında bilgiler verdik. Ekonomimizin büyük yükünü taşıyan esnaflarımızın omuzlarında çok büyük yükler var. Bunun hafifletilmesi gerekiyor. Devletimiz, esnafın her zaman yanında oldu olmaya da devam edecektir. Biz Allah nasip eder partimizin adayı olur ve Meclise gidersek istişare kültürüne çok önem vereceğiz.” Dedi.