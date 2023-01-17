Kısa süre önce adaylığını açıklayan MHP Elazığ Milletvekili Aday Adayı Hasan Tunç, tamam gibi…

Siyaset aranasının en çok konuştuğu seçimler Haziran ayında mı yapılacak yoksa erkene mi alınacak konusu…

Seçime aylar kalmasına rağmen birkaç aday adayı dışında çoğu aday adayı sessizliğini hala koruyor…

Çoğu aday adayı Ankara yolunu mekik dokurken bazı aday adayları da partilerde aday sıralaması için pazarlıklarına şimdiden başladı…

Aday adaylığını açıklayanların içinde en çok konuşulan isimler arasında Hasan Tunç ismi de yer almaya başladı.

Hasan Tunç, şaşalı bir kahvaltı organizasyonu düzenleyerek aday adaylığını açıklamasa da seçim çalışmalarına hızlı başladı.

MHP’den Elazığ’da ilk aday adaylığını açıklayan Hasan Tunç, son katıldığı programda,1992 yılından itibaren partisinde çeşitli görevlerde yer aldığını dile getirerek “Bizim için en önemli olan partimizdir ve Genel Başkanımız Bilge Lider Sayın Devlet Bahçeli’nin direktifleridir” diyerek Genel Başkanına ve partisine bağlığını gösterdi.

Yenilenebilir enerji kaynakları, güneş enerji sistemleri ve rüzgar enerji sistemleri üzerine bir çok çalışma gerçekleştiren Hasan Tunç, Enerji Bakanlığındaki görevi nedeniyle Elazığ’ın tüm ilçelerine ve köylerine hakim durumda…

Elazığ’ın Baskil ilçesi doğumlu olan Tunç, Sürsürü Mahallesinde ikamet ettiği için seçim koordinasyon merkezini ’de mahallesinde açacak.

Aday adaylığını açıkladıktan sonra vatandaşlar ve partileri tarafından yoğun destek alan Hasan Tunç’un seçim çalışmaları merak ediliyor.

Partide aldığı görevler, bilgi ve birikimi ve çıktığı programda kendinden emin konuşması sonrası birçok vatandaş; “Hasan Tunç, tamam gibi” ifadeler kullanarak MHP Elazığ Milletvekili Aday Adayı Hasan Tunç’a destek verdiler…