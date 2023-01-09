Hasan Tunç MHP’den aday adayı olduğu açıkladı

2023 yılında gerçekleştirilecek olan milletvekilliği seçimlerinde Hasan Tunç, Milliyetçi Hareket Parti’sinden Elazığ milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

1992 yılından itibaren Elazığ Ülkü Ocakları’ndan başlayarak, MHP’de çeşitli görevlerde bulunan Hasan TUNÇ, ELAZIĞSPOR Kulüp Yönetiminde yer almıştır.

28’nci dönem Milletvekilliği için Elazığ’dan aday adaylığını açıklayan Hasan TUNÇ, yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerji sistemleri ve rüzgar enerji sistemleri üzerine bir çok çalışma gerçekleştirdi.

“TEK GAYEMİZ HİZMET”

Konuyla ilgi açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Parti’si Elazığ Milletvekili Aday Adayı Hasan TUNÇ, bugün itibariyle ilimizden Aday Adaylımızı açıklamış bulunmaktayız diyerek “Aday adaylığımız şahsıma, partimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“BİLGE LİDERİMİZİN ÖNDERLİĞİNDE SONSUZ BİR MÜCADELE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

MHP Elazığ Milletvekili Aday Adayı Hasan TUNÇ, “Davamız uğruna, çıktığımız bu kutlu yolda ALLAH yar ve yardımcımız olsun. Bilgi, birikimlerimizi ve tecrübelerimizi ilimiz ve ülkemiz adına Kızıl Elma hedefimize ulaşmak umuduyla kullanacağız. Bizler, hiçbir zaman koltuk sevdalısı olmadık ve olmayacağız. Bilge liderimiz Sayın Devlet BAHÇELİ’nin önderliğinde ülkemizin menfaati için her zaman sonsuz bir mücadele gerçekleştireceğiz. Her zaman fikrimiz neyse zikrimiz de o olacak. Aday Adaylık sürecinde bizlere destek olan dava büyüklerimize, ülkücü camiamıza, aileme, arkadaşlarıma ve dostlarıma çok teşekkür ederim. Rabbim bizlere Ülkemiz adına hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin.” dedi.

HASAN TUNÇ KİMDİR;

1981 Elazığ’da doğdu. İlk,orta ve liseyi Elazığ’da tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi, Elektrik bölümünden mezun oldu.

2003 yılında Enerji Bakanlığı Başkent Elektrik Dağıtım AŞ’de kamu görevlisi olarak göreve başladı. Çalıştığı kurumun özelleştirilmesi nedeni ile 2011 yılında Sağlık Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü’ne göreve başladı.

2014 yılında Enerji Bakanlığı Tedaş 11.Bölge Müdürlüğü (Elazığ) emrine atanıp, halen daha Elektrik Dağıtım Şirketlerinin denetlenmelerinde görev almaktadır. Ayrıca Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Güneş Enerji Sistemleri ve Rüzgar Enerji Sistemleri üzerinde bir çok çalışma gerçekleştirmiştir.

1992 yılından itibaren Ülkü Ocakları ve MHP’de çeşitli görevlerde yer almıştır.

Ayrıca, ELAZIĞPOR’da Denetim Kurulu Üyesi, 2019-2021 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.