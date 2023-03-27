Hasan Tunç, MHP Milletvekili aday adaylığını açıkladı

Hasan Tunç, düzenlediği basın toplantısı ile MHP Elazığ milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Hasan Tunç, MHP Elazığ Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.“Önemli olan davamızın selametidir” diyen Aday adayı Tunç, birlik ve beraberlik için seçim sürecini tamamlayacaklarını belirtti.

Tunç, “1981 doğumlu Elazığlıyım, köyüm Baskil. Enerji Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü emrinde çalışmaktayım. Elektrik dağıtım şirketlerinin denetimini yapmaktayım. Türkiye geneli 81 vilayette tüm dağıtım şirketlerinin faaliyetlerini, hizmetlerini denetleyerek vatanıma milletime hizmetler yapıyorum. Asıl branşım yenilenebilir enerji. 16 Mart 2023 tarihinde genel merkezimizde resmi başvurusunda bulundum aday adaylık için. Şuanda sizlerin karşısındayım. Önce milletim önce ülkem Elazığ, bölgem ardından partim diyerek 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem milletvekilliği aday adaylığı için başvurusunda bulundum. Davama hizmet için dava neferiyim” dedi.