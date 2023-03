Hasan Tunç aday adaylığı başvurusunu yaptı

Hasan Tunç, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçiminde Elazığ MHP Milletvekili Aday Adaylık başvurusunu MHP Genel Merkezine yaptı. Tunç, “Rabbim bizlere Ülkemiz adına hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin.” dedi.

Aylar öncesinde adaylığını açıklayarak seçim çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Hasan Tunç, MHP genel merkezine giderek aday adaylık müracaatını resmi olarak yaptı.



“BU SEÇİM ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Aday Adaylık başvurusunu yaptıktan sonra açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Hasan Tunç, “Bugün MHP Genel Merkezinde Aday Adaylık başvuruşumuzu yaptık, Aday adaylığımız şahsıma, partimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin önemine değinen MHP Elazığ Milletvekili Aday Adayı Hasan Tunç, “Bu seçim, ülkemiz ve İslam Coğrafyası için çok önemli. Vatandaşlarımız onun için oy kullanırken buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızın önceliği ülkemizin bekası olmalıdır.” ifadelerini kullandı.



“KOLTUK SEVDALISI OLMAYACAĞIZ”

Aday adaylığı sürecinde yoğun bir tempoyla çalıştığını söyleyen Tunç, “Aylar öncesinden aday adaylığımızı açıklamıştık. Bu süreçte sürekli olarak sahadaydık. Vatandaşlarımızın taleplerini dinledik ve onlara kendimizi ve projelerimizi anlatmaya çalıştık. Bu süreçte, yüzyılımızın felaketlerini yaşadık. Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği depremde ve Şanlıurfa’da meydana selde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılarımıza bir kez daha acil şifalar dilemek istiyorum. Devletimiz her zaman vatandaşın yanında olmuştur olmaya da devam edecektir. Bizler, hiçbir zaman koltuk sevdalısı olmayacağız. Bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin önderliğinde ülkemizin menfaati için her zaman mücadele edeceğiz.” diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Tunç, “Resmi başvurumuzu bugün itibariyle yaptık. Allah nasip ederse hemen memleketimize döneceğiz ve seçim çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam edeceğiz. Her zaman bizim yanımızda olan dava büyüklerimize, ülkücü camiamıza, aileme, arkadaşlarıma ve dostlarıma çok teşekkür ederim. Rabbim bizlere Ülkemiz adına hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin.” Dedi.

HASAN TUNÇ KİMDİR?

1981 Elazığ’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Elazığ’da tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi, Elektrik bölümünden mezun oldu. 2003 yılında Enerji Bakanlığı Başkent Elektrik Dağıtım AŞ’de kamu görevlisi olarak göreve başladı. Çalıştığı kurumun özelleştirilmesi nedeni ile 2011 yılında Sağlık Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü’ne göreve başladı. 2014 yılında Enerji Bakanlığı TEDAŞ 11.Bölge Müdürlüğü (Elazığ) emrine atanıp, halen daha Elektrik Dağıtım Şirketlerinin denetim ve kontrollerinde görev almakta. Ayrıca Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Güneş Enerji Sistemleri ve Rüzgar Enerji Sistemleri üzerinde bir çok çalışma gerçekleştirdi. 1992 yılından itibaren Ülkü Ocakları ve MHP’de çeşitli görevlerde yer aldı. Ayrıca, Elazığpor’da Denetim Kurulu Üyesi, 2019-2021 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.