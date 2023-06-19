‘Harput’umuzu birbirinden kıymetli kazanımlarla buluşturuyoruz’   

Elazığ Belediyesi tarafından Harput’un, tarihi ve kültürel tüm birikimiyle bir yaşam merkezi olması hedefiyle başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Harput’u birbirinden kıymetli kazanımlarla buluşturduklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Harput’umuz, geçmişte olduğu gibi tarihi yapılarıyla, manevi kimliğiyle, kültürüyle, sanatıyla geleceğin turizm merkezleri arasında yerini alacaktır” dedi.

Yeniden ihya ve inşa çalışmalarıyla eski görkemli günlerine dönme hazırlığını sürdüren binlerce yıllık tarihi kent Harput’ta Elazığ Belediyesi tarafından tarihi yapılara yönelik restorasyon çalışmaları çerçevesinde Osmanlı mimarisine uygun olarak 1632-1634 yıllarda inşa edilen Hoca Hasan Hamamı’nda, restorasyon çalışmaları yüzde 90 oranında tamamlandı. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, restorasyon çalışmalarını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Şahin Şerifoğulları, “Harput’umuzu sahip olduğu güçlü mirasıyla yaşatmak ve geleceğe taşımak adına çalışmalarımız devam ediyor. Harput’umuz birbirinden kıymetli kazanımlarla buluşturuyoruz. Müzeler Şehri Elazığ Projemiz çerçevesinde üçüncü müzemiz olan Hamam Müzemizi de inşallah kısa süre içerisinde Harput’umuza kazandırmış olacağız. Harput’umuz, geçmişte olduğu gibi tarihi yapılarıyla, manevi kimliğiyle, kültürüyle, sanatıyla geleceğin turizm merkezleri arasında yerini alacaktır” diye konuştu.