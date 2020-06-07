Harput'ta normalleşme süreci yoğunluğu 

Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve medeniyetler beşiği olarak tarihi ve dini açıdan önemli bir değeri olan Harput Mahallesi korona virüs salgını nedeniyle ziyaretçilere kapatılmıştı. 2 ayı geçen ziyaretçi kısıtlaması sonrası Harput yeni normalleşme süreciyle kapılarını tekrar açtı. Hafta sonunu fırsat bilen bir çok kişi de Harput’a çıktı. 4 mevsim ziyaretçisi eksik olmayan bahar ve yaz mevsiminde Elazığlıların dışında, yerli ve yabancı turistlerin de ziyaret ettiği UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Harput Mahallesi Pisa kulesinden bile fazla eğikliği tescillenen eğri minaresinden, Harput Kalesi'ne kadar, cami, türbe ile tarihi birçok yapıyla biliniyor. Salgın süresi de bakımları da yapılan tarihi mahalledeki meydan ve mesire yerleri de 2 aydan sonra gelen ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve medeniyetler beşiği olarak tarihi ve dini açıdan önemli bir değeri olan Harput Mahallesi korona virüs salgını nedeniyle ziyaretçilere kapatılmıştı. 2 ayı geçen ziyaretçi kısıtlaması sonrası Harput yeni normalleşme süreciyle kapılarını tekrar açtı. Hafta sonunu fırsat bilen bir çok kişi de Harput’a çıktı. 4 mevsim ziyaretçisi eksik olmayan bahar ve yaz mevsiminde Elazığlıların dışında, yerli ve yabancı turistlerin de ziyaret ettiği UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Harput Mahallesi Pisa kulesinden bile fazla eğikliği tescillenen eğri minaresinden, Harput Kalesi'ne kadar, cami, türbe ile tarihi birçok yapıyla biliniyor. Salgın süresi de bakımları da yapılan tarihi mahalledeki meydan ve mesire yerleri de 2 aydan sonra gelen ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve medeniyetler beşiği olarak tarihi ve dini açıdan önemli bir değeri olan Harput Mahallesi korona virüs salgını nedeniyle ziyaretçilere kapatılmıştı. 2 ayı geçen ziyaretçi kısıtlaması sonrası Harput yeni normalleşme süreciyle kapılarını tekrar açtı. Hafta sonunu fırsat bilen bir çok kişi de Harput’a çıktı. 4 mevsim ziyaretçisi eksik olmayan bahar ve yaz mevsiminde Elazığlıların dışında, yerli ve yabancı turistlerin de ziyaret ettiği UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Harput Mahallesi Pisa kulesinden bile fazla eğikliği tescillenen eğri minaresinden, Harput Kalesi'ne kadar, cami, türbe ile tarihi birçok yapıyla biliniyor. Salgın süresi de bakımları da yapılan tarihi mahalledeki meydan ve mesire yerleri de 2 aydan sonra gelen ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.