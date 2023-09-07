Harput’ta helikopter pisti yapıldı

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Elazığ’da ve bölgedeki yangınlara karşı havadan destek verecek helikopter için Harput’ta pist yapıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Elazığ’da ve bölgedeki yangınlara karşı havadan destek verecek helikopter için Harput’ta pist yapıldı.Harput’ta helikopterlerin iniş kalkışları için pist yapıldı. Pist alanını ziyaret eden Orman Bölge Müdürü Salih Çetiner yaptığı açıklamada, ‘’Helikopter pistimiz hazır. Orman Bölge Müdürlüğü olarak, muhtemel orman yangınlarına karşı bölgemizde konuşlandırılacak helikopter için Harput’ta pist yapım işimiz tamamlandı. İlimize ve Bölgemize hayırlı olsun” dedi.