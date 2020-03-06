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Giriş Tarihi : 06-03-2020 15:17

Harput'a Cam Seyir Terası projesi için start verildi  

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde yapılması planlanan Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terası Projesi için çalışmalara hafriyat alımıyla başlandığı bildirildi.  

Harput'a Cam Seyir Terası projesi için start verildi  

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın projeleri arasında yer alan UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne adını yazdıran tarihi Harput Mahallesi'nde sözleşmesi imzalanan proje doğrultusunda  kayalıklar üzerine, 220 metre kare zemine sahip cam seyir terası inşa edileceği belirtildi. Toplam 5 bin 800 metre karelik alanda komple bir çevre düzenleme ve peyzaj çalışması gerçekleştirileceği aktarılan belediyenin açıklamasında, projenin bu yıl içerisinde tamamlanarak, turizme kazandırılacağı ifade edildi.

Harput’un sahip olduğu güçlü turizm potansiyelinin geliştirilmesi adına ciddi adımlar atarak şehrin değerlerini ön plana çıkaracaklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları  “Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terası projemiz Harput’umuzun sahip olduğu turizm potansiyelinin gelişmesi ve marka değer kazanmasına katkı sağlayacaktır. Yapacağımız çalışmalarla Harput bir cazibe merkezi olacaktır”dedi.

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