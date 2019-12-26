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Giriş Tarihi : 26-12-2019 22:40

‘Harput Kazı’ Sergisi  

Elazığ’ın, tarihi Harput Kalesi’nde yapılan kazı çalışmaları ile ilgili sergi açıldı.  

‘Harput Kazı’ Sergisi  

Elazığ Valiliği ve Fırat Üniversitesi koordinesinde 2014-2018 yılları arasında tarihi Harput Mahallesinde bulunan Harput Kalesi’nde yapılan kazı çalışmalarını anlatan ve çıkan objeleri gösteren fotoğraflar hazırlandı. Hazırlanan fotoğraflarla Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde "Harput Kazı" sergisi açıldı. Sergi açılışına, FÜ Rektörü, Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Müze Müdürü Ziya Kılınç, FÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Güzel Sanatlar Bölüm ve Kazı Başkanı  Prof. Dr. İsmail Aytaç ile davetliler katıldı.

Harput’un dünya kültür mirası geçici listesinde girmiş olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, “Akabinde dünya kültür mirasına girecek şekilde tüm kurumlar tarafından çabalar gösterilmektedir. Amacımız dünya kültür listesine kazandırmak. Elazığ değil tüm bölge açısından çok önemlidir. Çok eskiye dayanan bir insanlık tarihi bulunmaktadır. Değişik inançların ve medeniyetlerin yaşadığı bir ana merkezdir” dedi.

Kale kazıları ile ilgileri 2. fotoğraf sergisi olduğunu anımsatan Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, “Harput Kalesinin arşiv çalışmalarına başladık. Özellikle bunlarda kazı öncesi ve sonrası resimler bulunmaktadır. Elde edilen buluntular ve onların tekniği çizimi gibi  resimlerden oluşmaktadır"ifadelerini kullandı.

Kale ile ilgili restorasyon çalışmaları yaptıklarını ve kamuoyunu da bilgilendirmek istediklerine değinen Aytaç, Harput Kalesinde olanları bilim dünyasına ve turizme kazandırmak için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

ETİKETLER: harput kazı sergisi elazığ sergi
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