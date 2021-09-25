Kentte rakımın çok yüksek olduğu bölgelerde olduğu bilinen ve çok fazla görünmeyen yaban keçileri bu kez Elazığ merkeze 6 kilometre uzaklıkta bulunan Harput Mahallesi'ne kadar geldi. Burada bulunan tarihi Harput Kalesine inen senli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri bir süre gezdikten sonra gözden kayboldu.
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Giriş Tarihi : 25-09-2021 23:02 Güncelleme : 25-09-2021 23:02
Harput Kalesine indiler
Elazığ’da koruma altında olan ancak genelde yüksek kesimlerde bulunan dağ keçileri, bu kez tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Harput Kalesinde görüldü.