‘Harput ismini ön planda tutacağız’

Harput Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Arif Erol, açıklamalarda bulundu.

Erol; “Harput Sanayici ve İşadamları Derneği ismini neden verdik. Harput, Selçuklu ve Osmanlı’da önemli bir idari ve eğitim merkezidir. Harput, Elazığ’ı temsil eden bir isimdir. Yıllarca şehrimizin ismi Harput olduktan sonra Elazığ olmuştur. Harput’ta büyüklerimiz çok büyük mücadeleler vermiştir. Bizler de bu mücadeleyi devam ettirmek için yola çıktık. Harput’u öncelikle ülkemizde iyi yerlere taşımak için daha sonra uluslararası alanda daha ön planda tutmak için mücadele edeceğiz. Bu süreçte kültürel ve turizm alanlarda Harput’u ön palanda tutacağız. Ayrıca Elazığ’ın önde gelen sanayici ve işadamlarıyla bir araya gelerek ilimizde güzel faaliyetler yaparak birlik ve beraberliği sağlayacağız. Bu arada üyelerimiz kendi aralarında ticaret yapmasını ve derneğimizde kuracağız birim başkanları farklı sektörlerden oluşacak. Derneğimiz şehrimize hayırlı olmasını diliyorum”.

“STK’LAR SİYASET ÜSTÜ KURULUŞLARDIR”

Sivil Toplum Kuruluşları siyaset üstü bir kavram olduğunu dile getiren Başkan Erol; “Bizim de STK’ların siyaset üstü kavram olduğunu göstermek için çalışmalarımız olacak. Biz her hangi bir partinin, her hangi bir kuruluşun gölgesi altında olmayacağız. Amacımız, siyasetin arka bahçesi değil tamamen devletimizin arka bahçesi olacağız söyleyebiliriz. Hiç bir siyasi partinin güdümü altında olmayacağız. Tamamen bağımsız şehrimiz için mücadele edeceğiz, şehrimizin dinamiklerini harekete geçirmek istiyoruz”.

“HARSİAD TABELA STK’SI OLAMAYACAK”

Arif Erol; “HARSİAD tabela STK’sı olamayacak. Derneğimiz, tamamen sanayi, ekonomi alanında, kültürel alanda ve bilimsel alanda faaliyetler yürütecek. Diğer derneklerden farkımız şehre katkı sağlayacak bir çalışma yürüteceğiz” dedi.