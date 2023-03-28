Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, seçim çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, seçim çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.



Seçim çalışmaları kapsamında Harput Mahallesi ziyaret eden Aday Adayı Salih Satıcı, esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, Elazığ’ın 5 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan türbeleri de ziyaret etti.



“HARPUT İÇİN ÖNEMLİ PROJELERİMİZ VAR”

Harput Mahallesi ziyareti sonrası değerlendirmelerde bulunan Salih Satıcı, Harput’un mutlaka canlandırılması gerektiğini ifade ederek “ Harput’umuz hem dini hem de tarihi turizmde çok rahatlıkla canlandırılabilir” diyerek “Bugün seçim çalışmalarımız kapsamında tarihi mahallemiz Harput’u ziyaret ettik. Ülkemizde nadir bulunan bir özelliklere sahip olan Harput’u istenilen düzeyde değerlendiremiyoruz. Hem dini hem de tarihi yerlerin iç içe olan nadir yerlerden Harput’umuz mutlaka özel projeler hazırlanması gerekiyor. Hala düzenli turlar düzenlenmiyor Harput’a, bu çok zor bir iş değil. Bence bu sadece ilgisizlikten kaynaklanıyor. Biz, her ilçemize ayrı ayrı hazırladığımız projeleri Harput’umuz içinde hazırlayacağız. Harput Elazığ’ımızın vazgeçilmezidir. Harput hak ettiği değeri bizim iktidarımız zamanında görecek Allah’ın izniyle” dedi.