Harput Diyanet Külliyesi tamamlandı

Harput Eğitim Külliyesini tamamlanarak hizmet vermeye hazır.

AK Parti MKYK Üyesi, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Elazığ’a, Harput’a çok değerli bir eser kazandırmış olmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Harput Eğitim Külliyesini tamamladık. Yakında hizmet vermeye başlayacak.

“Ekonomik kriz var Metin Bulut Harput’a Diyanet Külliyesi yaptırıyor”diyerek şahsımı hedefleştirenlere Elazığ Basınımız örnek bir dayanışma ile karşı çıkmıştı. Elazığ kamuoyu o gün bize ciddi destek vermişti. O günlerden bugüne geldik. Ne kadar şükür etsek az…

Harput Diyanet Eğitim merkezimizin tefrişat çalışmaları tamamlanmak üzere Tefrişat harcamaları büyük oranda hayırsever işadamlarının bağışlarıyla karşılanmaktadır.

Harput Eğitim Merkezimiz; eğitim salonları, konferans salonları, sosyal tesisler, kursiyer konaklama evleri ve lojmanlardan oluşuyor. Örnek mimarisiyle Selçuklu ve Osmanlı’dan izler taşıyan, Harput'un dokusuna uygun inşaa ettiğimiz Diyanet Eğitim Külliyesinde sona geldik. Eğitim merkezimizde bir çok sosyal tesis ve eğitim salonu bulunuyor. Kursiyerler aileleriyle birlikte konaklaya bilecek. Elazığımıza kalıcı bir eser daha kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde TBMM'de çıkartılan yasa ile Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş Kanununda yapılan değişiklikle Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Akademi Başkanlığı kurulmuştur.

Harput’ta inşa ettiğimiz külliyemiz Türkiye’deki akademilerinden biri oldu. Akademimizin adı Elazığ Harput Dini İhtisas Merkezi olarak tescillenmiştir.

Bu muhteşem projenin ilk aşamasından bugüne desteğini bizlerden esirgemeyen ve projeyi yakından takip eden Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a müteşekkiriz.Elazığ’ımıza, Harput’umuza hayırlı olsun” dedi.