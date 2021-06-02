Hani 5. noter açılacaktı?

Elazığ'da mevcut noterlerin hizmet binalarında oluşan kalabalıklar hem sağlık tehdidi oluşturuyor hem de iş yoğunluğu nedeniyle vatandaşlar işlemlerini tamamlayamadan geri dönmek zorunda kalıyor. Kentin en büyük problemlerinden biri olan tablo Elazığ'a yeni noter ihtiyacını bir kez daha ortaya koydu.

Elazığ'da mevcut noterler şehrin taleplerini karşılayamıyor. Nüfus oranı ve artan iş hacmi karşısında sadece 4 noterin hizmet verdiği Elazığ'da yeni noterlerin açılması kaçınılmaz oldu. Kentte hizmet veren 4 noterin önünde oluşan kuyruklar yeni noter ihtiyacını bir kez daha gözler önüne serdi.

SALGIN ŞARTLARI VE TALEP ARTIŞI DİKKATE ALINMALI

Koronavirüs tehdidinin devam ettiği günümüzde noter binalarında yaşanan kalabalık ortam endişe verici boyutlara ulaştı. Sosyal mesafenin olmadığı gözlenen noterlerde insanlar dip dibe sıra bekleyerek salgının yayılımına davetiye çıkarıyor. Öte yandan, iş yoğunluğundan ötürü birçok vatandaş işlemini tamamlayamadan geri dönmek mecburiyetinde kalıyor. Noterler artan iş yükü karşısında taleplere cevap veremez duruma geldi.

MÜJDE DİYE DUYURMUŞLARDI

Vatandaşların büyük sıkıntılar yaşadığı bu soruna karşı Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası yeni noter açılması konusunda öncülük yapmıştı.

Elazığ milletvekilleri ile görüşerek Adalet Bakanlığı nezdinde temaslarda bulunan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, 2020 yılı içerisinde yaptıkları girişimlerin olumlu sonuçlandığını açıklayarak 'Elazığ'a 5. Noter Açılıyor' müjdesini vermişti.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, o süreçte yaptığı açıklamada, "TOBB ve İlimiz Milletvekili Sayın Metin Bulut’a vermiş olduğumuz bilgiler neticesinde girişimimiz Adalet Bakanlığı’nca olumlu karşılanmıştır. Sürece katkı sağlayan Sayın Vekilimiz başta olmak üzere, TOBB Yönetim Kurulumuza ve ilimiz iş dünyasının talebine sessiz kalmayarak onay veren Adalet Bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni noterliğin ilimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" açıklamasını yapmıştı.

BİR YIL GEÇTİ YENİ NOTER AÇILMADI

Elazığ'da 5. Noterin açılacağı müjdesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Kentteki mevcut noterlerde yaşanan yoğunluk gün geçtikçe artarken, yeni noterin neden açılmadığı sorusunun cevabı bulunamadı.

BİNGÖL'DE 5 NOTER HİZMET VERİYOR

Nüfusu ve iş hacmi Elazığ'dan daha düşük olan Bingöl'de 5 noterin hizmet verdiği öğrenildi. Bir çok açıdan Bingöl'den daha fazla iş yüküne sahip olan Elazığ'da yeni bir noterin açılmamasına bir anlam verilemedi.

ELİYGAD - VEDAT YETİK