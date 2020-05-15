‘Hamzabey Barajı İçme Suyu Haziran ayında kullanıma sunulacak’

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ’ın yıllardır yaşanan önemli sorunları arasında ilk sırada yer alan içme ve kullanma suyu sorununun çözüm aşamasına getirildiğini ifade ederek, Hamzabey Barajı içme suyunun Haziran ayı içerisinde vatandaşların kullanımına sunulacağını müjdeledi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları şehrin altyapı sorunlarının çözümüne ilişkin göreve geldikleri günden itibaren ciddi bir çalışma takvimi içerisinde bulunduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:“Tüm çalışma birimlerimizle birlikte yoğun bir şekilde güzel şehrimizin sorunlarına çözüm üretmenin gayreti içerisindeyiz. Ve bu noktada da yüz akıyla ilerliyoruz. Şehrin yıllardır ötelenen, ihmal edilen sorunları için çözüm üretiyoruz. İlimizin en büyük problemlerinden bir tanesi de içme suyumuzun yetersiz kalmasıdır. Hamzabey Barajı İçme Suyu Ana İsale Hattı, Karşıyaka Mahallesinde bulunan Arıtma Tesisine kadar getirilmiş, şehrin içerisindeki dağıtım hattı ihalelerinin yapılmamasından dolayı çalışmalar tamamlanamamıştı. Elazığ Belediyesi olarak bu noktada kendimize görev addederek bu sorunu çözebilmek adına kendi imkanlarımızla projemizi gerçekleştirdik.

Elazığ Belediyesi olarak şehrin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak Hamzabey Barajı İçme Suyu Ana İsale Hattının Karşıyaka Arıtma Tesisinden Doğukent depolarına ulaştıracak isale hattı çalışmalarını üstlendik ve yaklaşık 5 kilometrelik isale hattının 3.5 kilometresinde çalışmalarımız tamamlandı. Geri kalan kısımda da çalışmaları tamamlayarak Hamzabey Barajından temin edilecek içme suyunu

Doğukent depolarımıza ulaştırmış olacağız. Ayrıca arıtma tesisi bünyesinde pompa ve enerji çalışmalarımızda da sona gelindi. Şehrimizin en önemli sorunları arasında yer alan içme suyu temini noktasında çözüm oluşturacak çalışmalarımızı ivedilikle tamamlayacağız ve Haziran ayı içerisinde Hamzabey Barajı’ndan temin edilecek içme suyunu hemşehrilerimizin kullanımına sunmuş olacağız.

Elazığ’ımız yıllardır beklediği ve vatandaşlarımızın zaman zaman sıkıntı yaşadığı içme ve kullanma suyu ihtiyacını gidererek, güzel ve kaliteli içme suyunu halkımıza ulaştırmış olacağız. Şu son bir aylık dönemde mağduriyet yaşanmaması adına hemşehrilerimden su tasarrufu noktasında azami hassasiyet gösterilmesini de önemle rica ediyorum. Bizler, güven ve desteklerini esirgemeyerek her zaman yanımızda olan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi, sorunlarının çözümü için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte bu güzel şehri daha güzel yarınlara taşıyacağız.”