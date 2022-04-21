Halil Saraç Şoförler Odası seçimlerini neden kaybetti yeniden aday olacak mı?

Cemil İzgi ile Söz Esnafta programında bu hafta konuğu Elazığ Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Halil Saraç oldu.

Her hafta çarşamba günü Haber Elazığ YouTube kanalında yayınlanan Söz Esnafta programı aralıksız şekilde devam ediyor.

Haber Elazığ Genel Yayın Yönetmeni Cemil İzgi sunduğu programda bu hafta konuk Elazığ Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Halil Saraç oldu.

Başkan Halil Saraç, 2022 yılı Ocak ayında yapılan Şoförler Odasını seçimini neden kaybettiğini ve yeniden aday olup olmayacağını açıkladı.

Elazığ’da üç odaya müfettiş çağıracaklarını ifade eden Halil Saraç dernek olarak yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Söz Esnafta 7. Bölümüne konuk olan Elazığ Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Halil Saraç’ın açıklamalarını haber içindeki videodan ya da Haber Elazığ YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz…