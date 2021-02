Halil Saraç adaylığını açıkladı

Elazığ Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Halil Saraç, 2022 yılında yapılacak Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

SARAÇ’I SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Pandemi önlemlerinin alındığı adaylık açıklamasında Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Halil Saraç’ı sevenleri yalnız bırakmadı.

“ÇOK İYİ BİR YÖNETİM OLUŞTURDUK”

Resmi adaylık açıklamasında açıklamalarda bulunan Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Halil Saraç, adaylık açıklamasına katılan meslektaşlarına teşekkür ederek “2022 yılında yapılacak Elazığ Şoförler Odası Başkanlığına adayım, şoförler esnafımızın daha iyi hizmet etmek için çok iyi bir yönetim oluşturduk”

“ŞOFÖR ESNAFIMIZ ÇOK YIPRANDI”

Saraç; “Zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde kaygıların, geçim sıkıntısının, perişanlığın şoför esnaflarımızı ne kadar çok yıprattığının farkındayız. Bu farkındalıkla işin ehli olan, tuttuğunu koparacak, ne konuştuğunu bilen, genç ve dinamik bir başkan adayı olarak bir yola çıkıyoruz. Bu alın terine, bu çabaya gelin sizde destek olun.

Gün kişisel hesapların günü değil, gün yaşadıklarımızın farkında olma günüdür. Gün layık olmadıklarımıza dur demek için kenetlenme günüdür. Biz hiçbir zaman yalnız olmadık, sizlerde hiçbir zaman yalnız değilsiniz”

“HER ZAMAN ESNAFIMIZLA İÇ İÇE OLDUK”

Şoför esnaflarının dertleriyle dertlendiklerini ifade eden Halil Saraç; “Şoför esnaflarımızdan kopmayarak, esnaflarımızla iç içe olduk, dertleriyle dertlendik. Her gün mutlaka taksicilerimizi, minibüsçülerimizi, servisçilerimizi, kamyoncularımızı, galericilerimizi ve rentakar esnaflarımızı ziyaret ettik. Bizler hiçbir zaman şoför esnaflarımızı oy olarak görmedik ve bundan sonrada görmeyeceğiz”

“ŞOFÖR ESNAFLARIMIZ KADERİNE TERK EDİLDİ”

Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Halil Saraç; “2014 yılından bu güne kadar Karayolları Trafik Güvenliği Derneğimiz aracılığı ile şoför esnaflarımıza birçok hizmetlerde bulunduk. Her zaman şoför esnaflarımızın menfaatleri doğrultusunda işler yaptık. Hiçbir zaman şoför esnaflarımızı ötekileştirmedik. Şimdiye kadar şoför esnaflarımızın en mağdur olduğu ve en mağdur edildiği ana gelecek olursak; yani 24 Ocak Elazığ Depreminden bu güne kadar hem deprem hem de pandemi sürecinde birçok şoför esnafımız maddi anlamda dar boğaza girdi. Şoför esnaflarımız kaderine terk edildi”

“BU ZORLU SÜREÇTE GELEN GİDENE TEŞEKKÜR EDİLDİ”

Saraç; “Maalesef mevcut oda yönetimi; esnafımız için masaya yumruğunu vuramadı ve gelene gidene teşekkür etmekle yetindi. Belki de Şoför Esnafım ilk defa birilerinin kendisine destek olmasını bekledi ama beklediği desteği maalesef göremedi. Şoför esnaflarımız hiçbir zaman bu kadar mağdur edilmemişti ve bu kadar güçsüz bırakılmamıştı”.

“ESNAFIMIZ İÇİN MÜCADELE VERDİK”

Halil Saraç; “Bizler Deprem sürecinde depremin ilk dakikalarından başlamak üzere şoför esnaflarımızın yanında olduk ve yarlarını sarmak için seferber olduk. 50 bin TL faizsiz kredi çekiminde şoför esnaflarımızın bundan yararlanması için gecemizle gündüzümüzle kefalet kredi kooperatiflerinde belge temini için esnafımıza yardımcı olduk. Belge temini noktasında odamız mağdur olan şoför esnaflarımızın yanında olacağı yerde esnaflarımızdan 2 tane a4 kâğıdına 60 TL para istedi. Bu yetmezmiş gibi araya oda aidatlarını da sıkıştırmaya çalıştı. Bizler ise bu paranın iptal edilmesi hususunda mücadele verdik ve bunu iptal ettirdik. Pandemi sürecinde fatura almaya veya kredi çekmek için odaya giden şoför esnaflarımızdan oda aidat parası isteniyor. Mağdur olan 1 yıldır kontak değdirmemiş servis esnafı evine ekmek götüremezken, oda aidat parası istemek ne vicdana nede ahlaka sığar. Biz bunun yanlış olduğunu, hatta 2020 ve 2021 yılı aidatlarının alınmaması gerektiğini defalarca vurguladık. Şoför esnaflarımızın bu zorlu süreçte evlerine bir parça ekmek götürebilmelerini sağlamak amacı ile ciddi mücadeleler verdik. Dernek olarak bir akaryakıt firmasıyla antlaşma yaparak esnafımıza yüzde 9 indirim sağladık ve şoför esnaflarımızın hala daha müracaatları devam ediyor”

“ESNAFIMIZ İÇİN SESİMİZ GÜR ÇIKACAK”

Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Halil Saraç; “Şoför esnaflarımızın faydasına olan her şeyin içinde olacağız ve olmaya da devam edeceğiz. Esnafımız için her zaman sesimiz gür çıkacak, hiçbir zaman esnafımızın boynunu bükük bırakmayacağız. Biz hazırlayacağımız projelerle şoför esnafımızı rahatlatacağız. Şoför esnafımız; göğsünü gererek ben şoförüm diyecek! Biz sözde değil, her esnafımızın yakinen göreceği projeler ile geliyoruz.Bu projelerimizi de kısa bir süre sonra açıklayacağız. Her zamanki gibi malum kişi yapamaz diyecek. Ben burandan sizin huzurunuzda şunu söylüyorum; biz söz verdiğimiz projelerimizi yapmasak hemen istifa ederiz. Çıktığımız bu yolda Yüce Rabbim yar ve yardımcımız olsun” dedi.