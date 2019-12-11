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Giriş Tarihi : 11-12-2019 12:54

Hala ulaşılamadı!

Şarampole devrilip nehre düşen şoför 10 gündür aranıyor.

Hala ulaşılamadı!

Elazığ'ın Keban ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanıp Fırat Nehri'ne düşmesi sonucu kaybolan sürücü Bedrettin Oruç'un bulunması için polis, jandarma ve AFAD'a bağlı ekipler 10 gündür arama çalışması yapıyor.  

Kaza, 2 Aralık'ta ilçede Fırat Nehri'nin Karakaya Barajı bağlantısı olan Nimri Dağı eteğinde meydana gelmişti. Bedrettin Oruç (41) idaresindeki 23 AT 269 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrilip nehre düştü. Kamyonet çekici yardımı ile sudan çıkarılırken, sürücü Oruç'a ulaşılamadı.

İlk günden itibaren bölgede arama çalışmasına başlayan ekipler, 37  kilometrelik alanda aramasını sürdürüyor. Bölgede Elazığ ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Su Altı Grup Amirliği dağlıçları ile Diyarbakır ve Ankara'dan gelen Jandarma Su Altı Kurtarma Timine bağlı dalgıçlar su altında arama çalışması yapıyor.AFAD ekipleri ise su yüzeyinde botlarla çalışmasını sürdürüyor.

37 kilometrelik alanda çalışma yapan ekiplerin şuana kadar 25 kilometreyi taradığı ancak herhangi bir sonuca ulaşamadığı öğrenildi. Ekipler bugünde hazırlıklarını yaparak arama çalışmalarına başladığı bildirildi.

ETİKETLER: fırat nehri fırat nehri kaza kaybolan şoför
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