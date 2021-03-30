‘Hakkımızı kimseye yedirmeyiz’

El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz açıklamalarda bulundu.

elzemDernek olarak meslektaşlarının hakkını kimseye yedirmeyeceklerini ifade eden Başkan Nuri Gülyüz; “Korsanlar, bizler vergi veriyorsak sizde vergi ödeyeceksiniz. Bizim iş yeri açma ruhsatımız varsa sizin de olacak. Biz eşit şartlarda çalışmak istiyoruz. Sen bakkalsan daire satmamalısın biz gıda ürünü satmıyoruz. Biz nasıl senin ürünleri satmıyorsak sende bizim dairemizi satmayacaksın. Herkes kendi işini yapsın”

“İTİBARIMIZI ARTIRACAĞIZ”

El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz; “ELZEMDER’in amacı, vatandaşın gözünde emlakçının itibarını artırmak olacak. Korsanları dernek olarak engellemeye çalışacağız. Emlakçı arkadaşlarımızın araçları bir gayrimenkulü satmak için günlerce durmuyor. Meslektaşlarımız, vatandaşlarımıza ev buluyor, arsa buluyor, vatandaşları evinden alıp arsalara götürüyor. Emlakçılar bu işe çok büyük emek veriyor ve hakkını da alacak”.

“EMLAKÇILARIN SESİ OLACAĞIZ”

El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, kurdukları dernekler hakkında bilgiler vererek; “Sesimizi duyuramadığımız ve mesleğimizle ilgili kurulan mevcut derneğin aktif, üyelerine yeterli sosyal ve mesleki destekleri sunamadığını düşündüğümüz için yeni bir dernek kurduk. Ben ve arkadaşlarım yapacağımız çalışmalarla birlik ve beraberliğimizi tam anlamıyla sağlayacağız. Tabela derneği olmayacağız, meslektaşlarımızın sesi olacağız” dedi.